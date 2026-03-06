Орбан в четверг посетил антитеррористический центр, похитивший затем украинских инкассаторов

В день захвата украинских банковских автомобилей с деньгами, которые двигались транзитом через Венгрию, премьер Виктор Орбан провел переговоры со структурой, выполнявшей эту спецоперацию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Визит премьера в Антитеррористический центр Венгрии (венгерская аббревиатура – TEK) состоялся в четверг утром, о чем свидетельствуют обнародованные правительством фото и сообщения венгерских источников "ЕП".

Публично он был представлен как связанный с обострением на Ближнем Востоке и якобы связанной с этим угрозой терроризма. "Из-за этого мы должны усилить контроль за пассажирским трафиком, прибывающим из-за границы в Венгрию", – приводит цитату Виктора Орбана его пресс-служба.

О других темах обсуждения публично не сообщалось.

В то же время, вечером того же дня силовики Антитеррористического центра захватили инкассаторские автомобили, которые законно следовали со значительной суммой валюты из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Причастность TEK к этой спецоперации "ЕП" подтвердили несколько источников. Также об этом пишет венгерский журналист-расследователь Саболч Пани, не исключая, что задержанных украинцев используют в продолжении спецоперации.

Несмотря на экстраординарность события, официальных заявлений Венгрии по этому поводу до сих пор не прозвучало.

Ранее стало известно, что похищенные венгерскими силовиками инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии. Стоит заметить, что эта структура и до того участвовала в антиукраинских провокациях режима Орбана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что действия властей Венгрии – это "захват заложников и государственный терроризм".

Как сообщалось, в ночь на пятницу Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.