Президентка Косова оголосила дострокові вибори

Президентка Косова Вйоса Османі розпустила парламент країни та оголосила дострокові вибори менш ніж за місяць від початку роботи нового уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив суспільний мовник Кіпру RTK.

Османі пояснила своє рішення тим, що законодавці не змогли обрати нового президента у встановлений конституцією термін.

Парламент Косова мав затвердити кандидата на пост глави держави до 5 березня. Партія прем'єр-міністра Альбіна Курті "Самовизначення" не змогла забезпечити необхідний кворум та згуртувати опозиційних законодавців на підтримку свого кандидата, міністра закордонних справ Глаука Конюфци.

"Народні представники минулої ночі вирішили відправити країну на нові вибори. Цієї ситуації можна було уникнути. Це велике нещастя, що вони не обрали інтереси Косова. Тому, відповідно до моїх конституційних повноважень, я видала указ про розпуск Асамблеї", – заявила Османі.

Президентка оголосила дострокові вибори лише за кілька тижнів після того, як в країні затвердили уряд після понад року політичної кризи.

Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Косова Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді 2025 року і призначити дострокові вибори, що відбулись 28 грудня.