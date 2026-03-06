Кубілюс почав "ракетний тур" для України з Польщі: треба понад 2000 ракет щороку

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс у п’ятницю, 6 березня, прибув у Польщу з "ракетним туром", щоб забезпечити постачання в Україну ракет для ППО, яких Києву треба понад 2000 на рік.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кубілюс заявив на пресконференції у Варшаві спільно з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

Єврокомісар з питань оборони прибув до Польщі з "ракетним туром" для України, щоб домовитися про довгострокове постачання.

"Я оголосив про цей "ракетний тур" місяці тому… Чому ми розпочали саме з Польщі, з Варшави? Польща є ключовою державою щодо майбутнього європейської оборони, майбутнього європейської оборонної промисловості та для виробництва ракет у Європі", – повідомив Кубілюс.

Він додав, що наразі ЄС готує позику на підтримку України, з якої 60 млрд євро у 2026-27 роках піде саме на підтримку української оборони.

"Україна має дуже чіткі стратегічні пріоритети щодо того, що необхідно профінансувати за рахунок цієї позики: ракети, дрони та боєприпаси калібру 155 мм збільшеної дальності. З цих трьох основних пріоритетів виглядає так, що ракети зараз є дійсно найбільш складним пріоритетом", – розповів єврокомісар.

Кубілюс нагадав, що протягом 2025 року Україна зазнала майже 2000 ракетних атак Росії, з них 900 – балістичними ракетами, які важко знищити.

Для боротьби з балістичними атаками ефективною є американська система Patriot.

"Українцям лише на зимовий сезон, на чотиримісячний період, знадобилося близько 700 ракет для Patriot, ракет PAC-2, PAC-3. Це та кількість, яку американські виробники здатні виробити протягом одного року", – констатував він.

З його слів, це означає, що Україна потребує близько 2000 чи більше ракет щороку.

"Тепер цілком зрозуміло, що після іранської кризи… для нас у Європі стало ще більш нагальним нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони та протибалістичних ракет", – резюмував єврокомісар.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід, що викликає занепокоєння.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила плани уряду передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських дронів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.