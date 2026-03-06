Кубилюс начал "ракетный тур" для Украины из Польши: нужно более 2000 ракет ежегодно

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в пятницу, 6 марта, прибыл в Польшу с "ракетным туром", чтобы обеспечить поставки в Украину ракет для ПВО, которых Киеву нужно более 2 тысяч в год.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кубилюс заявил на совместной пресс-конференции в Варшаве с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

Еврокомиссар по вопросам обороны прибыл в Польшу с "ракетным туром" для Украины, чтобы договориться о долгосрочных поставках.

"Я объявил об этом "ракетном туре" месяц назад... Почему мы начали именно с Польши, с Варшавы? Польша является ключевым государством в отношении будущего европейской обороны, будущего европейской оборонной промышленности и для производства ракет в Европе", – сообщил Кубилюс.

Он добавил, что в настоящее время ЕС готовит кредит в поддержку Украины, из которого 60 млрд евро в 2026-27 годах пойдет именно на поддержку украинской обороны.

"Украина имеет очень четкие стратегические приоритеты относительно того, что необходимо профинансировать за счет этого кредита: ракеты, дроны и боеприпасы калибра 155 мм увеличенной дальности. Исходя из этих трех основных приоритетов все выглядит так, что ракеты сейчас действительно самый сложный приоритет", – рассказал еврокомиссар.

Кубилюс напомнил, что в течение 2025 года Украина подверглась почти 2 тысячам ракетных атак России, из них 900 – баллистическими ракетами, которые трудно уничтожить.

Для борьбы с баллистическими атаками эффективна американская система Patriot.

"Украинцам только на зимний сезон, на четырехмесячный период, понадобилось около 700 ракет для Patriot, ракет PAC-2, PAC-3. Это то количество, которое американские производители способны произвести в течение одного года", – констатировал он.

По его словам, это означает, что Украина нуждается в 2 тысячах или более ракет ежегодно.

"Теперь совершенно понятно, что после иранского кризиса... для нас в Европе стало еще более актуальным наращивать производство средств противовоздушной обороны и противобаллистических ракет", – резюмировал еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток, что вызывает беспокойство.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила планы правительства передать системы противовоздушной обороны странам Персидского залива, которые подвергаются атакам иранских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Между тем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые вместо этого можно было продать странам Ближнего Востока.