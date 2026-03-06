МИД рекомендует воздержаться от поездок в Венгрию на фоне похищения инкассаторов

Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию на фоне захвата властями страны украинских инкассаторов.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел заявило, что в настоящее время невозможно гарантировать безопасность украинцев в Венгрии на фоне "произвольных действий венгерских властей", и поэтому призвало воздержаться от поездок в эту страну.

"По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", – отметили в МИД.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство обратило внимание европейского и украинского бизнеса "на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии", а затем рекомендовало "учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране".

Напомним, в ночь на пятницу, 6 марта, Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Ранее стало известно, что похищенные венгерскими силовиками инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии. Стоит отметить, что эта структура и до того участвовала в антиукраинских провокациях режима Орбана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что действия властей Венгрии – это "захват заложников и государственный терроризм".

По состоянию на утро 6 марта, по данным МИД, Венгрия не предоставила украинским консулам доступ к семи украинским инкассаторам.