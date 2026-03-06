Угорщина вишле викрадених українських інкасаторів

В угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали раніше співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини встановила особи семи громадян України, затриманих у зв'язку з перевезенням через Угорщину великих партій готівки та золота.

"Влада встановила, що операцією керував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом. На підставі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини", – написав Ковач.

У п’ятницю, 6 березня, Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів".

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.