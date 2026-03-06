Венгрия вышлет похищенных украинских инкассаторов

В венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых ранее задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Об этом написал в своем Х пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с перевозкой через Венгрию крупных партий наличных денег и золота.

"Власти установили, что операцией руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали лица с военным опытом. На основании этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии", – написал Ковач.

В пятницу, 6 марта, Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и сотрудников банка из Украины, заявив, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств".

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, состоявшим из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.