НБУ терміново відправляє команду до Угорщини через викрадення інкасаторів

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що команда банку терміново відбуває у відрядження до Угорщини на тлі захоплення владою країни українських інкасаторів.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Пишний заявив, що його заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації.

Паралельно вони опрацьовують звернення до партнерів та регуляторів щодо цього питання.

"Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку", – додав Пишний.

У п’ятницю, 6 березня, Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів".

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

Пізніше в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів.