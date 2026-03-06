НБУ срочно отправляет команду в Венгрию из-за похищения инкассаторов

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что команда банка "срочно" отправляется в командировку в Венгрию на фоне захвата властями страны украинских инкассаторов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Пышный заявил, что его заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации.

Параллельно они прорабатывают обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу.

"Украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Мы требуем от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания сотрудников Ощадбанка", – добавил Пышный.

В пятницу, 6 марта, Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и сотрудников банка из Украины, заявив, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств".

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, состоявшим из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

Позже в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов.