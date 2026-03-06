Правительство Исландии предлагает провести референдум по переговорам о вступлении в ЕС 29 августа

Правительство Исландии одобрило предложение министра иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз, которые были прекращены более десяти лет назад.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что в правительстве было достигнуто единодушие относительно представления парламентской резолюции.

Согласно предложению, 29 августа состоится референдум о продолжении переговоров с Европейским Союзом.

Министр подчеркнула, что процесс зависит от воли исландского народа – правительство будет уважать его решение и не будет агитировать за любой из вариантов.

В правительстве также выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия может пытаться повлиять на референдум, одновременно заявили, что не будут терпеть такое влияние ни со стороны России, ни со стороны ЕС.

Гуннарсдоттир ожидает, что переговоры о вступлении могут начаться в конце года, если результаты референдума потребуют продолжения переговоров. При этом она не думает, что они затянутся.

Уже сообщалось, что предложение резолюции должно быть представлено парламенту на следующей неделе.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были прекращены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснила это неудачами еврозоны.

В июле 2025 года Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Бегство от Трампа: почему Исландия может возобновить движение к членству в ЕС и что этому будет мешать