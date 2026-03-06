В Литве решили передать в суд дела пяти человек, двое из которых – украинцы, которых обвиняют в попытке теракта по заказу российской разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Генеральная прокуратура Литвы и Бюро криминальной полиции частично завершили расследование относительно попытки совершить террористический акт по заказу российской разведки, когда из Литвы в другие страны через курьерские компании DHL и DPD были отправлены самовоспламеняющиеся бытовые приборы, что едва не привело к катастрофическим последствиям.

Заместитель генерального прокурора Артурас Урбелис отметил, что всего по делу в Литве есть 16 подозреваемых, но прокуроры решили отделить дело в отношении 5 обвиняемых и передать материалы в суд.

Все 5 обвиняемых, дела которых передаются в суд, являются мужчинами: двое человек являются гражданами Украины, один – России, один – Литвы, а один имеет двойное гражданство России и Литвы. Литовцем является Александрас Шурановас, который и отправил самовозгорающиеся посылки.

Возраст обвиняемых очень разный: одному из них 23 года, другому 24, третьему 62, четвертому 69 и пятому 53.

"Это тяжкие преступления, за которые предусмотрены наказания до 10 лет", – сказал прокурор Урбелис, добавив, что во время расследования несколько человек сотрудничали со следователями и они освобождены от уголовной ответственности.

19 июля 2024 года из Литвы было отправлено четыре посылки, в которых находились самовоспламеняющиеся устройства. Устройства были спрятаны в массажных подушках для шеи, в которых были установлены электронные механизмы, предназначенные для активации взрывных устройств. В отправлениях дополнительно были вложены дополнительные материалы, целью которых было усилить зажигательный эффект. Они были спрятаны в тубах или тубусах для гигиенических товаров. Взрывные и зажигательные устройства, вспомогательные материалы были привезены из России.

Первая посылка, работавшая по заранее запрограммированному электронному таймеру, загорелась в аэропорту Лейпцига рано утром 20 июля, непосредственно перед погрузкой груза на грузовой самолет DHL, совершавший рейс Литва-Лейпциг-Великая Британия.

Вторая загорелась в ночь 21 июля в грузовом фургоне DPD, ехавшем через Польшу.

Посылка, прибывшая в Великобританию, загорелась в складе DHL в Бирмингеме примерно через сутки, также ночью.

Четвертая посылка, перевозившаяся грузовым наземным транспортом DPD, не загорелась из-за неисправности устройства и была перехвачена сотрудниками. После ее исследования был установлен механизм взрывовоспламеняющихся устройств и оценена степень опасности.

В результате поджогов в Лейпциге был нанесен ущерб на сумму 126 тыс. евро, в Бирмингеме – на сумму 399 тыс. евро, а в Польше – на сумму 61 тыс. евро. Общий ущерб составляет 587 тыс. евро.

Эти действия рассматриваются как террористический акт, который пытались осуществить по заказу российской военной разведки, хотя российские разведчики, организовавшие это нападение, не установлены.

Во всех государствах установлено 22 подозреваемых: из них 5 человек переданы в суд в Литве, еще 5 человек судят в Польше, 5 подозреваемых объявлены в международный розыск.

В сентябре в Литве объявили о разоблачении группы лиц, планировавших четыре теракта в разных странах Европы.

СМИ еще ранее сообщили, что следствие видит признаки причастности спецслужб России к инцидентам.