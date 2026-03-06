Уиткофф анонсировал прогресс в мирных переговорах по Украине в ближайшие недели

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прокомментировал недавний обмен военнопленными между Украиной и Россией и заявил об ожидании прогресса в мирных переговорах в ближайшие недели.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам Уиткоффа, обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с участием Соединенных Штатов.

"Этот обмен стал возможным благодаря длительным и детальным мирным переговорам под руководством президента Дональда Трампа. Под руководством президента мы продолжаем достигать значительных результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое положит конец войне раз и навсегда", – написал он.

"Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", – заявил Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский 5 марта заявил, что Украина имела разговор с США о потенциальном изменении места и сроков проведения трехсторонней встречи Украина – США – Россия.

Перед этим он говорил, что встреча с США и РФ, которая планировалась в начале марта, не отложена ввиду войны на Ближнем Востоке, и выразил пожелание, чтобы она состоялась в Европе.