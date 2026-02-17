В Естонії відкрили справу проти чоловіка, який хотів ввезти з Росії 170 матрьошок

Естонські правоохоронні органи порушили кримінальну справу стосовно громадянина Естонії, який намагався перевезти через кордон 170 матрьошок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Податково-митний департамент Естонії розповів, що 10 лютого на КПП в Лухамаа з боку Росії прибув 39-річний громадянин Естонії.

Громадянин Естонії сказав митниці, що у нього немає товарів, які підлягають декларуванню, проте під час митного огляду у фургоні було виявлено 170 матрьошок.

Оскільки стосовно громадянина Естонії у зв'язку з порушенням санкцій вже було порушено кримінальну справу, то нове порушення було в якості додаткового епізоду додано до кримінального провадження, що ведеться.

Нагадаємо, в березні естонські прикордонники відмовилися впускати в країну громадянина Німеччини, який віз із собою два календарі з зображенням господаря Кремля Владіміра Путіна.

Повідомляли також, що громадянина Естонії оштрафували на 800 євро на кордоні через кепку з забороненою радянською символікою.