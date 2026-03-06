В Еврокомиссии подтвердили, что Фицо попросил о встрече с фон дер Ляйен по "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил о встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и она готовится в ближайшее время.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе, заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

Еврокомиссия ищет возможности для встречи фон дер Ляйен и Фицо.

"Я могу подтвердить, что мы получили запрос на встречу от премьер-министра Фицо", – заявил Хилл, отвечая на вопрос о заявлении Фицо о намерениях обсудить с фон дер Ляйен во вторник, 10 марта, ситуацию с остановкой нефтепровода "Дружба".

Заместитель главного пресс-секретаря добавил, что "мы рассматриваем возможности в графике президента (фон дер Ляйен), и должны быть в состоянии подтвердить эту встречу как можно скорее".

"Я не буду вдаваться в подробности того, что они будут обсуждать. Думаю, будет справедливо сказать, что перечень тем, которые я только что упомянул, будет занимать видное место в повестке дня", – отметил Олоф Хилл, имея в виду напряжение вокруг нефтепровода "Дружба", который прекратил транспортировку российского топлива.

Представитель также сообщил, что во вторник, 10 марта, президент фон дер Ляйен будет находиться в Париже, чтобы выступить с речью на саммите по ядерной энергетике.

В тот же день она отправится в Страсбург, чтобы возглавить там заседание Коллегии еврокомиссаров.

В среду, 11 марта, все еще в Страсбурге, президент фон дер Ляйен примет участие в пленарных дебатах Европарламента в рамках подготовки к заседанию Европейского совета 19-20 марта, а также в дебатах по геополитическому кризису на Ближнем Востоке.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским – и поэтому планирует 10 марта встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отметим, что о встрече Фицо и Зеленский договорились в телефонном разговоре 27 февраля. Впоследствии Украина предложила Фицо осуществить визит 6 или 9 марта.

Напомним, Венгрия и Словакия продолжают настаивать, что Украина сугубо по политическим мотивам остановила поставки нефти через нефтепровод "Дружба", объекты которого получили повреждения во время одного из обстрелов РФ в конце января.

Обе страны решили создать следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба" и требуют допустить ее на место повреждений.