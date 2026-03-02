Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що візит запропоновано для обговорення всіх наявних питань, як було домовлено у телефонній розмові глави словацького уряду з президентом України.

Прем’єр-міністр Словаччини поки не відповів на запропоновані дати.

Фіцо та Зеленський провели телефонну розмову у п’ятницю, 27 лютого. Вона стосувалася роботи нафтопроводу "Дружба", в зупинці якого Словаччина та Угорщина звинувачують Україну.

Зеленський запросив Фіцо відвідати Україну, щоб обговорити це питання.

Після розмови лідер Словаччини заявив, що прийняв запрошення, але хотів би зустрітися в якійсь з країн-членів ЄС. Також Фіцо звинуватив Зеленського в тому, що він відмовився впускати в Україну слідчу групу, яка має вивчити стан нафтопроводу "Дружба".

Раніше словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

Нагадаємо, також 23 лютого він оголосив, що реалізовує свою погрозу, і доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.