Трамп вимагає від Ірану безумовної капітуляції

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодна угода з Іраном неможлива, потрібна тільки його безумовна капітуляція.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що лише після капітуляції союзники і партнери будуть працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування.

"Не буде жодної угоди з Іраном, окрім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! (стиль написання збережено. – Ред.) Після цього, а також після вибору ВЕЛИКОГО та ПРИЙНЯТНОГО лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп.

Він навіть обіграв гасло своєї президентської кампанії, закликавши повернути велич Ірану – "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)".

Раніше Трамп заявив, що Іран "втратив все".

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

