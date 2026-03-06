Трамп требует от Ирана безусловной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакая сделка с Ираном невозможна, нужна только его безусловная капитуляция.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что только после капитуляции союзники и партнеры будут работать, чтобы вернуть Иран с грани разрушения.

"Не будет никакого соглашения с Ираном, кроме БЕЗУСЛОВОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! (стиль написания сохранен. – Ред.) После этого, а также после выбора ВЕЛИКОГО и ПРИЕМЛЕМОГО лидера (лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде", – написал Трамп.

Он даже обыграл лозунг своей президентской кампании, призвав вернуть величие Ирана – "MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)".

Ранее Трамп заявил, что Иран "потерял все".

Трамп также заявлял, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

