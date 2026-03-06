Трамп: "Іран втратив все"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран "втратив все".

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає "Європейська правда".

Трамп назвав коментарі міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі щодо готовності країни протистояти будь-якому наземному вторгненню американських військових "марними коментарями" і зазначив, що наразі він не думає про це.

"Це марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили свій флот. Вони втратили все, що могли втратити", – сказав Трамп.

Окрім цього, американський президент також зазначив, що американські збройні сили мають достатньо ресурсів для продовження ударів.

"Ми маємо величезні запаси боєприпасів, чого люди не розуміють. Ми маємо найбільші запаси за всю історію. Ми маємо багато запасів в інших країнах", – заявив він.

Відтак він додав, що США хочуть, аби в Ірану був "хороший лідер".

"У нас є люди, які, на мою думку, добре впораються з цією роботою", – підсумував Трамп.

Нещодавнє опитування показало, що лише близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані.

Трамп заявляв, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Також писали, що Палата представників США провалила голосування за резолюцію про військові повноваження, яка мала заборонити Трампу застосовувати подальшу військову силу проти Ірану без дозволу Конгресу.

