Швейцарія придбає у США менше винищувачів F-35

Швейцарія планує придбати у США лише близько 30 винищувачів F-35 замість запланованих 36, а також розглядає можливість закупівлі європейської системи протиповітряної оборони, щоб компенсувати затримки з наявними закупівлями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Це рішення, оголошене швейцарським урядом у п'ятницю, ухвалили після суперечки з США щодо ціни на винищувачі та рішення відкласти поставку систем протиповітряної оборони Patriot до Швейцарії.

Швейцарія і США не можуть дійти згоди щодо фіксованої ціни в 6 млрд франків (7,7 млрд доларів) за те, що спочатку передбачалося як закупівля 36 літаків.

Берн заявив у п'ятницю, що не вийде за межі передбаченої для цієї закупівлі суми, що призведе до зменшення кількості придбаних літаків F-35A.

В уряді припускають, що за цю суму можна придбати 30 літаків, але водночас додають, що ця кількість ще не є остаточною.

Окремо уряд планує дотримуватися замовлення на п'ять систем протиповітряної оборони Patriot, але розглядає можливість доповнити їх додатковою системою.

Це пов'язано з тим, що замовлення Patriot затримується на 4-5 років, оскільки США надають пріоритет поставкам в Україну.

"Ця друга система бажано повинна бути вироблена в Європі. Це зменшить залежність від єдиного ланцюжка поставок і єдиної країни", – зазначили в уряді.

Нагадаємо, у серпні минулого року швейцарські політики з різних партій закликали скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35 у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.

Угоду про закупівлю американських винищувачів парламент Швейцарії схвалив ще у вересні 2022 року.

А у грудні 2025 року Швейцарія підписала контракт з американською компанією Lockheed Martin про закупівлю перших восьми винищувачів F-35.