Швейцария купит у США меньше истребителей F-35

Швейцария планирует приобрести у США только около 30 истребителей F-35 вместо запланированных 36, а также рассматривает возможность закупки европейской системы противовоздушной обороны, чтобы компенсировать задержки с имеющимися закупками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Это решение, объявленное швейцарским правительством в пятницу, приняли после спора с США по цене на истребители и решения отложить поставку систем противовоздушной обороны Patriot в Швейцарию.

Швейцария и США не могут прийти к согласию по фиксированной цене в 6 млрд франков (7,7 млрд долларов) за то, что изначально предполагалось как закупка 36 самолетов.

Берн заявил в пятницу, что не выйдет за пределы предусмотренной для этой закупки суммы, что приведет к уменьшению количества приобретенных самолетов F-35A.

В правительстве предполагают, что за эту сумму можно приобрести 30 самолетов, но в то же время добавляют, что это количество еще не является окончательным.

Отдельно правительство планирует придерживаться заказа на пять систем противовоздушной обороны Patriot, но рассматривает возможность дополнить их дополнительной системой.

Это связано с тем, что заказ Patriot задерживается на 4-5 лет, поскольку США предоставляют приоритет поставкам в Украину.

"Эта вторая система желательно должна быть произведена в Европе. Это уменьшит зависимость от единой цепочки поставок и единой страны", – отметили в правительстве.

Напомним, в августе прошлого года швейцарские политики из разных партий призвали отменить заказ на более трех десятков истребителей F-35 у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из этой страны.

Соглашение о закупке американских истребителей парламент Швейцарии одобрил еще в сентябре 2022 года.

А в декабре 2025 года Швейцария подписала контракт с американской компанией Lockheed Martin о закупке первых восьми истребителей F-35.