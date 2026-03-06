СМИ: Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам

Россия предоставляет Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке, что служит первым признаком того, что еще один крупный противник США участвует в войне – даже косвенно.

Об этом стало известно The Washington Post от трех должностных лиц, знакомых с разведданными, передает "Европейская правда".

С начала войны в субботу Россия передала Ирану информацию о расположении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты, заявили чиновники.

"Похоже, что это достаточно комплексные усилия", – сказал один из них.

Масштабы помощи России Ирану в наведении целей не были до конца понятны. По словам чиновников, способность иранских военных определять местонахождение американских войск ухудшилась менее чем за неделю после начала боевых действий.

Двое чиновников, знакомых с поддержкой России Ирана, заявили, что Китай, судя по всему, не помогает Ирану в обороне, несмотря на тесные связи между двумя странами.

В своем заявлении китайское посольство в Вашингтоне упомянуло о дипломатических усилиях Пекина по привлечению партнеров в регионе с начала войны и заявило, что конфликт должен быть "немедленно прекращен".

Аналитики заявили, что обмен разведданными соответствует схеме ударов Ирана по американским войскам, включая инфраструктуру управления и контроля, радары и временные сооружения, как, например, в Кувейте, где погибли шесть военнослужащих.

В последние дни также был нанесен удар по отделению ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Иран "наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения или радарам за горизонтом", сказала Дара Массикот, эксперт по российским вооруженным силам в Фонде Карнеги за международный мир.

"Они делают это очень целенаправленно. Они нацелены на командование и управление", – добавила она.

Иран имеет лишь несколько военных спутников и не имеет собственной спутниковой группы, что делает изображения, предоставленные Россией, которая имеет гораздо более развитые космические возможности, чрезвычайно ценными – особенно учитывая то, что Кремль усовершенствовал собственные средства нацеливания после лет войны в Украине, отметила Массикот.

Иран был одним из главных союзников России во время войны в Украине, делясь технологиями для производства дешевых ударных дронов.

"Россияне хорошо знают о помощи, которую мы оказываем украинцам. Я думаю, они были очень рады попытаться взять реванш", – сказал один из чиновников, знакомый с поддержкой Москвой Тегерана.

Качество сбора разведданных Россией не наравне с американскими, но все равно остается одним из лучших в мире, продолжил этот чиновник.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что никакая сделка с Ираном невозможна, нужна только его безусловная капитуляция.

Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.