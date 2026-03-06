Україна на зв’язку з ЄС через безпідставне затримання українських інкасаторів в Угорщині

Україна перебуває на зв’язку з європосадовцями стосовно ситуації з безпідставним затриманням українських інкасаторів Ощадбанку Угорщиною.

Про це заявив віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише "Європейська правда".

Віцепрем’єр вважає, що оприлюднене урядом Угорщини відео затримання українських інкасаторів підкріплює враження, що це "операція за лекалами ФСБ", і Угорщина такими неправомірними діями не лише шкодить Україні, а й дискредитує фундаментальні принципи ЄС.

"Сьогодні протягом дня перебуваю на постійному зв’язку з представниками європейських інституцій та дипломатичного корпусу щодо ситуації з незаконним затриманням українських громадян на території Угорщини. Вимагаємо негайного виправлення ситуації, припинення неправомірних дій та забезпечення поваги до прав українських громадян. Очікуємо від угорської влади негайних кроків для врегулювання цього інциденту", – зазначив Тарас Качка.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що в МЗС щойно відбувся брифінг з цього питання для послів країн ЄС, США та інших партнерів за участі представників державних банків, де пояснили деталі ситуації і вказали на безпідставність звинувачень, які лунають в Угорщині.

Нагадаємо, вночі 6 березня Національний банк України повідомив про затримання в Угорщині інкасаторів Ощадбанку, які транспортували валюту й цінності з Австрії в Україну відповідно до усіх правил на такі випадки.

У Будапешті згодом показали фото конфіскованих цінностей та заявили, що розслідують "відмивання коштів"; затриманих інкасаторів збираються видворити з країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

В МЗС кажуть, що Угорщина поки не допустила українських консулів до утримуваних інкасаторів.