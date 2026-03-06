Украина на связи с ЕС по поводу безосновательного задержания украинских инкассаторов Венгрией

Украина находится на связи с еврочиновниками относительно ситуации с безосновательным задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка Венгрией.

Об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

Вице-премьер считает, что обнародованное правительством Венгрии видео задержания украинских инкассаторов подкрепляет впечатление, что это "операция по лекалам ФСБ", и Венгрия такими неправомерными действиями не только вредит Украине, но и дискредитирует фундаментальные принципы ЕС.

"Сегодня в течение дня нахожусь на постоянной связи с представителями европейских институтов и дипломатического корпуса по ситуации с незаконным задержанием украинских граждан на территории Венгрии. Требуем немедленного исправления ситуации, прекращения неправомерных действий и обеспечения уважения к правам украинских граждан. Ожидаем от венгерских властей немедленных шагов для урегулирования этого инцидента", – отметил Тарас Качка.

Напомним, ночью 6 марта Национальный банк Украины сообщил о задержании в Венгрии инкассаторов Ощадбанка, которые транспортировали валюту и ценности из Австрии в Украину в соответствии со всеми правилами на такие случаи.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в МИД только что состоялся брифинг по этому вопросу для послов стран ЕС, США и других партнеров с участием представителей государственных банков, где объяснили детали ситуации и указали на безосновательность обвинений, которые звучат в Венгрии.

В Будапеште позже показали фото конфискованных ценностей и заявили, что расследуют "отмывание средств"; задержанных инкассаторов собираются выдворить из страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

В МИД говорят, что Венгрия пока не допустила украинских консулов к удерживаемым инкассаторам.