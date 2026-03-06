Угорський уряд похизувався фото викраденої готівки і золота Ощадбанку

Угорський уряд показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки.

Фото опубліковані на офіційній Facebook-сторінці угорського уряду, передає "Європейська правда".

Там зазначили, що на фотографіях – операція "Український золотий конвой".

В угорському уряді пояснили, що у четвер було затримано сімох громадян України, серед яких нібито колишній генерал спецслужб, які перевозили двома броньованими автомобілями 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину. Національна податкова та митна служба Угорщини розслідує підозру у відмиванні грошей.

Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.