МЗС: Угорщина досі не пускає консулів до утримуваних інкасаторів і не звільняє їх

В українському Міністерстві закордонних справ розповіли, що Угорщина досі не допускає консулів України до утримуваних семи співробітників Ощадбанку та не звільняє їх.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ході брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, якого цитує "Укрінформ".

Тихий розповів, що посол України Федір Шандор та консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години.

"Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів", – зазначив речник.

Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Нагадаємо, першим про захоплення 5 березня українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.