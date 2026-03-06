Сибіга заявив про "російський почерк" у викраденні українських інкасаторів в Угорщині

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про "російський почерк угорських провокацій" у контексті викрадення у Будапешті українських інкасаторів з готівкою і золотом.

Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український міністр, ситуація із захопленням угорською стороною українських інкасаторів перейшла усі межі.

"Такі дії не мають нічого спільного ні з правом, ні з партнерством. Це відвертий силовий тиск на громадян України", – підкреслив Сибіга.

Він також розповів про вжиті українською стороною кроки у зв’язку із ситуацією, що сталась.

"Ще вночі ми негайно надали широкого розголосу цій ситуації публічно. У цей же пізній час пішла офіційна нота до угорської сторони з вимогою негайно звільнити громадян України та припинити свавілля. З самого ранку до Міністерства закордонних справ України було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна вимагає негайних пояснень, доступу консулів і звільнення наших громадян.

Сибіга також розповів про координаційну нараду в МЗС за участі всіх відповідальних структурних підрозділів.

Міністр також пов’язав цю ситуацію з наближенням парламентських виборів в Угорщині, оскільки українська тема дедалі частіше використовується там як інструмент внутрішньої політики.

"Ми це вже бачили не раз. Але цього разу ситуація перейшла небезпечну межу. Дедалі частіше в позиціях Будапешта чути не європейську логіку, а знайомі московські інтонації. Голос Москви з угорського крісла звучить дедалі голосніше. Це мають усвідомлювати всі в Європі від Брюсселя до кожної столиці", – підкреслив він.

Сибіга запевнив, що Україна захищатиме своїх громадян і не дозволить використовувати їх як інструмент політичних маніпуляцій.

"Не дозволимо говорити з нами мовою ультиматумів, шантажу чи погроз. Україна – не та країна, з якою можна так говорити. Я переконаний, що цю історію нам вдасться вирішити і повернути наших громадян, але те, що відбулося, не буде замовчано і не залишиться без реакції, зокрема правової, санкційної та міжнародно-правової", – резюмував глава МЗС.

Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.