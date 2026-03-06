Сибига заявил о "российском почерке" в похищении украинских инкассаторов в Венгрии
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о "российском почерке венгерских провокаций" в контексте похищения в Будапеште украинских инкассаторов с наличными и золотом.
Об этом он написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".
Как отметил украинский министр, ситуация с захватом венгерской стороной украинских инкассаторов перешла все границы.
"Такие действия не имеют ничего общего ни с правом, ни с партнерством. Это откровенное силовое давление на граждан Украины", – подчеркнул Сибига.
Он также рассказал о принятых украинской стороной мерах в связи с произошедшей ситуацией.
"Еще ночью мы немедленно придали широкую огласку этой ситуации публично. В это же позднее время была отправлена официальная нота венгерской стороне с требованием немедленно освободить граждан Украины и прекратить произвол. С самого утра в Министерство иностранных дел Украины был вызван и.о. временного поверенного в делах Венгрии в Украине", – отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина требует немедленных объяснений, доступа консулов и освобождения наших граждан.
Сибига также рассказал о координационном совещании в МИД с участием всех ответственных структурных подразделений.
Министр также связал эту ситуацию с приближением парламентских выборов в Венгрии, поскольку украинская тема все чаще используется там как инструмент внутренней политики.
"Мы это уже видели не раз. Но на этот раз ситуация перешла опасную грань. Все чаще в позициях Будапешта слышна не европейская логика, а знакомые московские интонации. Голос Москвы из венгерского кресла звучит все громче. Это должны осознавать все в Европе от Брюсселя до каждой столицы", – подчеркнул он.
Сибига заверил, что Украина будет защищать своих граждан и не позволит использовать их как инструмент политических манипуляций.
"Не позволим говорить с нами языком ультиматумов, шантажа или угроз. Украина – не та страна, с которой можно так говорить. Я убежден, что эту историю нам удастся решить и вернуть наших граждан, но то, что произошло, не будет замалчиваться и не останется без реакции, в частности правовой, санкционной и международно-правовой", – резюмировал глава МИД.
Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.
Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.