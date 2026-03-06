Сибига заявил о "российском почерке" в похищении украинских инкассаторов в Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о "российском почерке венгерских провокаций" в контексте похищения в Будапеште украинских инкассаторов с наличными и золотом.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский министр, ситуация с захватом венгерской стороной украинских инкассаторов перешла все границы.

"Такие действия не имеют ничего общего ни с правом, ни с партнерством. Это откровенное силовое давление на граждан Украины", – подчеркнул Сибига.

Он также рассказал о принятых украинской стороной мерах в связи с произошедшей ситуацией.

"Еще ночью мы немедленно придали широкую огласку этой ситуации публично. В это же позднее время была отправлена официальная нота венгерской стороне с требованием немедленно освободить граждан Украины и прекратить произвол. С самого утра в Министерство иностранных дел Украины был вызван и.о. временного поверенного в делах Венгрии в Украине", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина требует немедленных объяснений, доступа консулов и освобождения наших граждан.

Сибига также рассказал о координационном совещании в МИД с участием всех ответственных структурных подразделений.

Министр также связал эту ситуацию с приближением парламентских выборов в Венгрии, поскольку украинская тема все чаще используется там как инструмент внутренней политики.

"Мы это уже видели не раз. Но на этот раз ситуация перешла опасную грань. Все чаще в позициях Будапешта слышна не европейская логика, а знакомые московские интонации. Голос Москвы из венгерского кресла звучит все громче. Это должны осознавать все в Европе от Брюсселя до каждой столицы", – подчеркнул он.

Сибига заверил, что Украина будет защищать своих граждан и не позволит использовать их как инструмент политических манипуляций.

"Не позволим говорить с нами языком ультиматумов, шантажа или угроз. Украина – не та страна, с которой можно так говорить. Я убежден, что эту историю нам удастся решить и вернуть наших граждан, но то, что произошло, не будет замалчиваться и не останется без реакции, в частности правовой, санкционной и международно-правовой", – резюмировал глава МИД.

Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.