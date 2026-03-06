Сибіга: є інформація, що п’ятьох викрадених в Угорщині інкасаторів везуть до кордону

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про публічну, але офіційно поки непідтверджену інформацію про те, що п’ятьох із семи викрадених Угорщиною українських інкасаторів везуть до кордону з метою подальшої депортації.

Про це український міністр розповів в ході брифінгу, його слова наводить "Укріфнорм", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, угорська сторона повністю обрізала контакт українських інкасаторів з консулами, позбавила їх засобів зв'язку й утримує їх у невідомому для Києва місці.

"Є інформація публічна, яка поки що офіційно не підтверджена, що п'ятьох громадян везуть до кордону з метою їх депортації. Як міністр, я не можу вам цього підтверджувати. Маю лише інформацію з публічних джерел. Консули підтвердження не мають", – поінформував глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що вимога України звільнити громадян і конвой залишається незмінною. На думку Києва, дії Угорщини – це неприпустимий акт державного рекету і тероризму.

"Ми будемо діяти в межах міжнародного права, дотримуючись усіх наших зобов'язань. Ми не допустимо приниження наших громадян, провокації щодо України і викрадення українського майна", – запевнив міністр.

Він також виступив за те, що щодо осіб, причетних до обмеження прав громадян України, мають бути застосовані санкції.

"Немає для цього юридичної бази. Ми виходимо з того, що немає підстав для затримання і таких непропорційних кроків. Це порушення міжнародного законодавства, оскільки перевезення здійснювалися на підставі необхідних процедур і правил, визначених у банківській сфері при перевезенні такого характеру цінностей", – наголосив глава МЗС України.

Раніше в п’ятницю в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.