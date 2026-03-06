Сибига: есть информация, что пятерых похищенных в Венгрии инкассаторов везут к границе

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о публичной, но официально пока неподтвержденной информации о том, что пятерых из семи похищенных в Венгрии украинских инкассаторов везут к границе с целью дальнейшей депортации.

Об этом украинский министр рассказал в ходе брифинга, его слова приводит "Укрифнорм", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, венгерская сторона полностью обрезала контакт украинских инкассаторов с консулами, лишила их средств связи и удерживает их в неизвестном для Киева месте.

"Есть публичная информация, которая пока официально не подтверждена, что пятерых граждан везут к границе с целью их депортации. Как министр, я не могу вам это подтвердить. Имею только информацию из публичных источников. Консулы подтверждения не имеют", – сообщил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что требование Украины освободить граждан и конвой остается неизменным. По мнению Киева, действия Венгрии – это недопустимый акт государственного рэкета и терроризма.

"Мы будем действовать в рамках международного права, соблюдая все наши обязательства. Мы не допустим унижения наших граждан, провокации в отношении Украины и похищения украинского имущества", – заверил министр.

Он также выступил за то, что в отношении лиц, причастных к ограничению прав граждан Украины, должны быть применены санкции.

"Нет для этого юридической базы. Мы исходим из того, что нет оснований для задержания и таких несоразмерных шагов. Это нарушение международного законодательства, поскольку перевозки осуществлялись на основании необходимых процедур и правил, определенных в банковской сфере при перевозке такого характера ценностей", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее в пятницу в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, которых задержали сотрудники Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.