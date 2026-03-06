Захоплені Угорщиною інкасатори повернулись в Україну

Семеро українських інкасаторів Ощадбанку, яких угорська сторона захопила 5 березня у Будапешті, вже повернулись в Україну.

Про це повідомив у своєму Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує "Європейська правда".

За словами очільника МЗС, він поінформував президента Володимира Зеленського про те, що Україні вдалось домогтися звільнення захоплених інкасаторів.

"Вони вже в безпеці і перетнули кордон України. Наші консули надали необхідну допомогу", – зазначив він.

Сибіга подякував МЗС, посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг домогтися звільнення утримуваних українців.

Нагадаємо, 6 березня стався новий виток загострення у відносинах України та Угорщини через затримання Угорщиною інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту й цінності з Австрії в Україну у рамках міжбанківської співпраці.

У Будапешті згодом показали фото конфіскованих цінностей та заявили, що розслідують "відмивання коштів"; затриманих інкасаторів збираються видворити з країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

