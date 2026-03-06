Захоплені Угорщиною інкасатори повернулись в Україну
Новини — П'ятниця, 6 березня 2026, 20:01 —
Семеро українських інкасаторів Ощадбанку, яких угорська сторона захопила 5 березня у Будапешті, вже повернулись в Україну.
Про це повідомив у своєму Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує "Європейська правда".
За словами очільника МЗС, він поінформував президента Володимира Зеленського про те, що Україні вдалось домогтися звільнення захоплених інкасаторів.
"Вони вже в безпеці і перетнули кордон України. Наші консули надали необхідну допомогу", – зазначив він.
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
Сибіга подякував МЗС, посольству України в Угорщині, а також правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг домогтися звільнення утримуваних українців.
Нагадаємо, 6 березня стався новий виток загострення у відносинах України та Угорщини через затримання Угорщиною інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту й цінності з Австрії в Україну у рамках міжбанківської співпраці.
У Будапешті згодом показали фото конфіскованих цінностей та заявили, що розслідують "відмивання коштів"; затриманих інкасаторів збираються видворити з країни.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.
