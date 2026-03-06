Захваченные Венгрией инкассаторы вернулись в Украину
Новости — Пятница, 6 марта 2026, 20:01 —
Семь украинских инкассаторов Ощадбанка, которых венгерская сторона захватила 5 марта в Будапеште, уже вернулись в Украину.
Об этом сообщил в своем Х министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует "Европейская правда".
По словам главы МИД, он проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что Украине удалось добиться освобождения захваченных инкассаторов.
"Они уже в безопасности и пересекли границу Украины. Наши консулы оказали необходимую помощь", – отметил он.
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
Сибига поблагодарил МИД, посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться освобождения удерживаемых украинцев.
Напомним, 6 марта произошел новый виток обострения в отношениях Украины и Венгрии из-за задержания Венгрией инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии в Украину в рамках межбанковского сотрудничества.
В Будапеште впоследствии показали фото конфискованных ценностей и заявили, что расследуют "отмывание средств"; задержанных инкассаторов собираются выдворить из страны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.
