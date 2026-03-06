Захваченные Венгрией инкассаторы вернулись в Украину

Семь украинских инкассаторов Ощадбанка, которых венгерская сторона захватила 5 марта в Будапеште, уже вернулись в Украину.

Об этом сообщил в своем Х министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует "Европейская правда".

По словам главы МИД, он проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что Украине удалось добиться освобождения захваченных инкассаторов.

"Они уже в безопасности и пересекли границу Украины. Наши консулы оказали необходимую помощь", – отметил он.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

Сибига поблагодарил МИД, посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, правительственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться освобождения удерживаемых украинцев.

Напомним, 6 марта произошел новый виток обострения в отношениях Украины и Венгрии из-за задержания Венгрией инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии в Украину в рамках межбанковского сотрудничества.

В Будапеште впоследствии показали фото конфискованных ценностей и заявили, что расследуют "отмывание средств"; задержанных инкассаторов собираются выдворить из страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

Смотрите видео "Европейской правды": Орбан захватывает заложников. Российский след провокации Венгрии