Чому заручники, захоплені угорцями, стали проблемою для Орбана та яка тут роль РФ

Угорський прем'єр Віктор Орбан у своїй боротьбі проти України припустився серйозної, стратегічної помилки, яку зараз намагається виправити. Натомість Україна цей раунд однозначно виграла.

Очільник угорського уряду, який сподівається знову перемогти на виборах у квітні за рахунок антиєвропейських та антиукраїнських лозунгів, вирішив радикально підняти ставки. 5 березня фактично відбувся напад на конвой українських інкасаторів спецслужбою Угорщини – це безпрецедентна подія. Подібного ніколи не відбувалося у Євросоюзі.

Але заяви, які невдовзі пролунали від Орбана та кількох урядовців, загострили ситуацію ще більше, бо перетворили історію з викраденням інкасаторів на відкритий шантаж.

Реакція України була швидкою і також безпрецедентною.

Про те, чому прем’єр Угорщини програв цю битву і як обернути стратегічну помилку Орбана на його стратегічну поразку, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву. Далі – стислий її виклад.

5 березня бійці урядового Антитерористичного центру Угорщини (TEK) здійснили напад на конвой українських інкасаторів, що законно віз до України – з австрійського Raiffeisen Bank до українського "Ощадбанку" – велику суму готівки та золота, на суму близько $80 млн.

ТЕК – це угорська спецслужба, яка виконує також політичні замовлення уряду, у тому числі спрямовані проти України – наприклад, цьому центру доручали показове затримання та видворення з Угорщини українського ексдипломата.

Отже, угорські спецпризначенці ув'язнили українців, звинуватили їх у відмиванні коштів, а кошти відібрали.

У відповідь Київ атакував максимально жорстко.

Заява міністра закордонних справ Андрія Сибіги, оприлюднена вночі 6 березня, висувала до Угорщини звинувачення, які ще ніколи не звучали у відносинах України із європейськими державами. Навіть з Угорщиною, попри тривалу історію складних відносин.

По суті, ми голосили Угорщину Орбана державою-терористом.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України… йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Це державний тероризм та рекет", – заявив міністр.

У традиційному, щоп’ятничному, зверненні до угорців Віктор Орбан не згадав про інкасаторів напряму, але заявив, що Будапешт "буде зупиняти транзит через Угорщину важливих для України вантажів доти, доки не отримаємо згоди української сторони на постачання нафти".

Згадку про "зупинку транзиту важливих вантажів" на фоні захоплення інкасаторських автомобілів у Києві зрозуміли як однозначний сигнал. Міністр Сибіга згодом виступив із окремою заявою про угорський шантаж саме через цей епізод.

Вже в обідню пору у п’ятницю уряд оголосив, що вирішив видворити з країни всіх сімох затриманих українців. Хоча до того заявляв, що розслідує їхню причетність до важкого злочину – відмивання коштів у особливо великому розмірі.

Це додатково підтвердило, що звинувачення Будапешта були від початку неправдивими.

Є дві реальні версії щодо того, чому Будапешт відмовився від вже розпочатого шантажу України заручниками.

Перша – тиск з західних столиць, друга – у Будапешті став очевидним їхній комунікаційний провал.

Крім того, силові дії – не типовий почерк для Орбана. Тому відразу виникло припущення про можливий російський слід.

Адже, за збігом, саме у день захоплення українських інкасаторів стало відомо, що партія Орбана залучила російських стратегічних радників.

Конкретно з цієї ситуації Україна однозначно вийшла "в плюсі" – Київ нічого не зіпсував, а от угорський прем’єр може втратити частину електорату через свої бандитські дії. Цей наголос на бандитизм з боку угорського уряду краще і лишити. І це вийде зробити, якщо Київ утримається від нових помилок.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.