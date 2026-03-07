Почему заложники, захваченные венграми, стали проблемой для Орбана и какова роль РФ

Венгерский премьер Виктор Орбан в своей борьбе против Украины допустил серьезную стратегическую ошибку, которую сейчас пытается исправить. Зато Украина этот раунд однозначно выиграла.

Глава венгерского правительства, который надеется снова победить на выборах в апреле за счет антиевропейских и антиукраинских лозунгов, решил радикально поднять ставки. 5 марта фактически произошло нападение на конвой украинских инкассаторов спецслужбой Венгрии – это беспрецедентное событие. Подобного никогда не происходило в Евросоюзе.

Но заявления, которые вскоре прозвучали от Орбана и нескольких чиновников, обострили ситуацию еще больше, потому что превратили историю с похищением инкассаторов в открытый шантаж.

Реакция Украины была быстрой и также беспрецедентной.

О том, почему премьер Венгрии проиграл эту битву и как обратить стратегическую ошибку Орбана в его стратегическое поражение, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко

5 марта бойцы правительственного Антитеррористического центра Венгрии (TEK) совершили нападение на конвой украинских инкассаторов, который законно вез в Украину – из австрийского Raiffeisen Bank в украинский "Ощадбанк" – крупную сумму наличных и золота на сумму около $80 млн.

ТЕК – это венгерская спецслужба, которая выполняет также политические заказы правительства, в том числе направленные против Украины – например, этому центру поручали показательное задержание и выдворение из Венгрии украинского экс-дипломата.

Итак, венгерские спецназовцы заключили украинцев в тюрьму, обвинили их в отмывании средств, а средства отобрали.

В ответ Киев атаковал максимально жестко.

Заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги, обнародованное ночью 6 марта, выдвигало к Венгрии обвинения, которые еще никогда не звучали в отношениях Украины с европейскими государствами. Даже с Венгрией, несмотря на длительную историю сложных отношений.

По сути, мы объявили Венгрию Орбана государством-террористом.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины... Речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Это государственный терроризм и рэкет", – заявил министр.

В традиционном пятничном обращении к венграм Виктор Орбан не упомянул об инкассаторах напрямую, но заявил, что Будапешт "будет останавливать транзит через Венгрию важных для Украины грузов до тех пор, пока не получим согласия украинской стороны на поставки нефти".

Упоминание о "остановке транзита важных грузов" на фоне захвата инкассаторских автомобилей в Киеве поняли как однозначный сигнал. Министр Сибига впоследствии выступил с отдельным заявлением об венгерском шантаже именно из-за этого эпизода.

Уже в обеденное время в пятницу правительство объявило, что решило выдворить из страны всех семерых задержанных украинцев. Хотя до этого заявляло, что расследует их причастность к тяжкому преступлению – отмыванию средств в особо крупном размере.

Это дополнительно подтвердило, что обвинения Будапешта были изначально ложными.

Есть две реальные версии того, почему Будапешт отказался от уже начатого шантажа Украины заложниками.

Первая – давление со стороны западных столиц, вторая – в Будапеште стал очевидным их коммуникационный провал.

Кроме того, силовые действия – не типичный почерк для Орбана. Поэтому сразу возникло предположение о возможном российском следе.

Ведь, по совпадению, именно в день захвата украинских инкассаторов стало известно, что партия Орбана привлекла российских стратегических советников.

Конкретно из этой ситуации Украина однозначно вышла "в плюсе" – Киев ничего не испортил, а вот венгерский премьер может потерять часть электората из-за своих бандитских действий. Этот акцент на бандитизме со стороны венгерского правительства лучше и оставить. И это получится сделать, если Киев воздержится от новых ошибок.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко