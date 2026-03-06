Сибіга заявив про шантаж України з боку Орбана в історії з заручниками

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що ранкові заяви та вимоги з боку угорського прем'єра Віктора Орбана на адресу України були пов'язані також із захопленими угорцями українськими інкасаторами та їхнім вантажем.

Про це він заявив у коментарі з цього приводу у своєму акаунті в X.

Сибіга пояснив, що публічні вимоги Орбана на адресу України заслуговують на особливу увагу, бо цим угорський прем'єр знімає сумніви щодо своїх мотивів. "Перелік вимог до України, (що пролунав) цього ранку – особливо промовистий. Вимоги – це те, що зазвичай з'являється, коли хтось бере людей у заручники".

6 березня відбувся лише один ранковий виступ Орбана – в ефірі підконтрольного уряду радіо Kossuth. Там угорський прем'єр заявив, що блокуватиме 90 млрд для України, доки "Дружба" не відновить роботу, але також повідомив, що Угорщина цим не обмежиться. "Ми також будемо зупиняти транзит через Угорщину важливих для України вантажів доти, доки не отримаємо згоди української сторони на постачання нафти", – заявив Віктор Орбан в ефірі.

Міністр Сибіга переконаний, що це стосується історії з заручниками. Також подібні до Орбана заяви пролунали від інших представників уряду Угорщини.

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать про те, що затримання сімох українських громадян у Будапешті було частиною шантажу та передвиборчої кампанії Угорщини", – прокоментував це очільник МЗС України.

"Ми не будемо миритися з цим державним бандитизмом. Кожен, хто винен у захопленні та утриманні наших громадян у заручниках, буде притягнутий до відповідальності", – пообіцяв він. Виходячи з цього, Сибіга не виключив запровадження санкцій проти Угорщини.

Раніше Угорщина заявила, що розслідує "відмивання коштів" після викрадення інкасаторів з України.

Водночас в українському уряді наполягають, що дії Будапешта – "це захоплення заручників і тероризм".

Згодом стало відомо, що Орбан напередодні особисто їздив у антитерористичний центр, який потім викрав українських інкасаторів.