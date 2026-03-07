Швеция задержала грузовое судно из санкционного списка Украины

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Caffa, которое находится под санкциями Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе шведской береговой охраны, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, операция по задержанию судна проводилась вблизи города Треллеборг при поддержке полиции.

Береговая охрана начала предварительное расследование по подозрению в нарушении морского законодательства в связи с несоответствием судна морским требованиям.

На основании национального и международного законодательства береговая охрана считает судно Caffa, плавающее под флагом Гвинеи, не принадлежащим ни одному государству.

Поэтому береговая охрана считает, что Caffa не осуществляло мирный проход в шведских территориальных водах. Без государственного флага нет государства, которое гарантировало бы безопасность и плавучесть судна.

На борт судна Caffa в шведских территориальных водах поднялись национальная оперативная группа и национальная команда береговой охраны, а также полицейский вертолет.

В настоящее время операция проводится в море. Береговая охрана обрабатывает информацию на борту судна. В зависимости от развития ситуации, к операции могут присоединиться и другие органы власти.

Как сообщает SVT, судно находится в санкционном списке Украины. По данным украинской стороны, судно было причастно к краже зерна из Крыма.

Судно ходит под гвинейским флагом, но, по данным береговой охраны, статус флага остается неясным.

"Шведское государство имеет право вмешаться в это дело против судна, флаг которого крайне неясен, и мы считаем, что оно было зарегистрировано под фальшивым флагом", – заявил Маттиас Линдхольм, представитель Береговой охраны.

Согласно информации с борта судна, оно направлялось в российский Санкт-Петербург.

Недавно также стало известно, что танкер Arctic Metagaz под российским флагом, перевозящий сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море.

А на прошлой неделе бельгийская армия, с помощью французских военных вертолетов, задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому "теневому флоту".

Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море вечером 28 февраля, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.

Прокуратура Бельгии начала расследование в отношении задержанного танкера "теневого флота" РФ.