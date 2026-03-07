МЗС Чехії відкликало свого посла з Ірану для консультацій

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відкликав посла країни з Ірану для консультацій у Празі.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

У суботу, 7 березня, речник МЗС Чехії повідомив, що Мацінка відкликав посла Вітезслава Грепла з Тегерана для консультацій у Празі. Посольство там і надалі очолюватиме тимчасовий повірений у справах.

Відкликання посла для консультацій є дипломатичним кроком, яким держава висловлює своє незадоволення відносинами з певною країною.

Чехія вжила подібних заходів, наприклад, у 2022 році, коли після вторгнення Росії в Україну тодішній міністр закордонних справ Ян Ліпавський відкликав послів у Росії та Білорусі для консультацій.

Раніше Чехія стримано відреагувала на операцію США й Ізраїлю проти Ірану та засудила удари Тегерану у відповідь по території низки країн Близького Сходу з американськими об’єктами.

