МИД Чехии отозвал своего посла из Ирана для консультаций

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка отозвал посла страны из Ирана для консультаций в Праге.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

В субботу, 7 марта, представитель МИД Чехии сообщил, что Мацинка отозвал посла Витезслава Грепла из Тегерана для консультаций в Праге. Посольство там и в дальнейшем будет возглавлять временный поверенный в делах.

Отзыв посла для консультаций является дипломатическим шагом, которым государство выражает свое недовольство отношениями с определенной страной.

Чехия приняла подобные меры, например, в 2022 году, когда после вторжения России в Украину тогдашний министр иностранных дел Ян Липавский отозвал послов в России и Беларуси для консультаций.

Ранее Чехия сдержанно отреагировала на операцию США и Израиля против Ирана и осудила ответные удары Тегерана по территории ряда стран Ближнего Востока с американскими объектами.

