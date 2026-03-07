В Нидерландах изъяли кокаин, который спрятали в бананах
Новости — Суббота, 7 марта 2026, 19:55 —
Нидерландская таможня изъяла партию кокаина, которая была спрятана среди бананов, в порту города Флиссинген.
Об этом пишет NOS, передает «Европейская правда».
Во время проверки в порту Флиссинген таможня обнаружила партию кокаина в поддоне с бананами. Поддон находился на судне из Эквадора.
По данным таможни, он содержал 400 кг кокаина. Наркотики были изъяты и уничтожены.
В феврале чешская полиция предложила предъявить обвинение семерым иностранцам и одному гражданину страны, которые могли переправить из Германии в Чехиюболее 30 кг кокаина в тортах.
В том же месяце флот Франции изъял 2,4 тонны кокаина на судне вблизи Французской Полинезии во время операции, проведенной в сотрудничестве с США.
В начале марта в аэропорту Кельн/Бонн немецкие таможенники обнаружили около 25 кг наркотика кетамина, спрятанного в окрашенных в золотой цвет фигурках садовых гномов.