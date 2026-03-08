Трамп раскритиковал Британию за запоздалые шаги, когда США "уже почти победили"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда США и Израиль "почти победили" в войне, начатой против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп прокомментировал решение Великобритании после того, как в Соединенном Королевстве распорядились в 5-дневный срок привести авианосец HMS Prince of Wales в готовность к отправке на Ближний Восток.

"Британия, некогда великий наш союзник, возможно самый большой из всех, наконец-то серьезно думает об отправке двух авианосцев на Ближний Восток... Премьер Стармер, нам они больше не нужны. Но мы это запомним. Нам не нужны те, кто присоединяются к войнам, когда мы уже победили", – написал президент США.

Также в общении с журналистами на борту президентского самолета, сообщает CNN, Трамп назвал запоздалым разрешение Британии на ограниченное использование американскими военными ее баз в регионе – для препятствования Ирану в нанесении ракетных ударов.

"Нам они уже не нужны, это неправильное время. Было бы хорошо, если бы мы имели их две недели назад", – сказал Трамп.

В субботу американский президент заявил, что США уничтожили весь флот Ирана и назвал "глупыми" вопросы на тему того, что Россия вероятно помогает Ирану разведданными.