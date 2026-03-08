Трамп утверждает, что в попадании ракеты по девичьей школе виноват сам Иран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что в попадании ракеты по девичьей школе на юге Ирана виноват сам Иран, вопреки осторожным заявлениям Пентагона и журналистским анализам.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В субботу Трамп заявил, что "насколько ему известно", ответственным за трагическое попадание ракеты в помещение девичьей школы в городе Минаб является сам Иран.

"Как следует из того, что я видел – это сделал Иран", – сказал Дональд Трамп, добавив, что иранские ракеты "очень неточные".

Когда об этом переспросили главу Пентагона, он ответил уклончиво.

"Конечно, мы ведем расследование. Но единственная сторона, которая бьет по гражданским – это Иран", – сказал Гегсет.

В результате ракетного удара по помещению девичей школы в Минабе 28 февраля, произошедшего в часы занятий, погибло 168 учениц и 14 преподавателей.

CNN ранее на основе спутниковых снимков, совокупности всех заявлений, видео с геолокацией и комментариев экспертов пришли к выводу, что попадание по школе произошло примерно тогда же, когда и американский удар по расположенной рядом базе КСИР.

Министр обороны США заверил, что Соединенные Штаты в рамках операции не могли сознательно нанести такой удар, и выясняют, что на самом деле произошло.