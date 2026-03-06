Британський евакуаційний рейс з Оману, який раніше не зміг вилетіти, прибув до Лондона

Перший британський евакуаційний рейс з Оману приземлився в лондонському аеропорту Станстед.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Напередодні британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажали покинути Оман, не вилетів, як планувалося.

Рейс мав вилетіти зі столиці Маската о 23:00 за місцевим часом 4 березня ввечері, що стало б першою спробою репатріації з боку Міністерства закордонних справ Великої Британії з початку конфлікту на Близькому Сході.

Втім, після затримки пасажири змогли повернутися у Британію у п’ятницю, 6 березня.

Як повідомлялося, 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході.

Того ж дня перший репатріаційний рейс завершила Франція. Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

