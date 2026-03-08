Во Францию смогли вернуться 4300 граждан из тех, кто застрял на Ближнем Востоке из-за войны

По состоянию на субботу во Францию вернулись около 4300 граждан из тех, кто застрял в странах Ближнего Востока из-за войны.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Барро 7 марта сообщил, что по состоянию на это время во Францию удалось вернуться примерно 4300 французам из тех, кто находился на Ближнем Востоке на момент начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Из них 800 человек вернулись чартерными рейсами при содействии МИД Франции, которых было всего шесть, остальные – коммерческими авиарейсами.

"Завтра у нас будет шесть рейсов из Эмиратов, в понедельник также", – сказал Барро. По его словам, на днях будет также еще пять чартерных рейсов для граждан Франции.

В воскресенье планируется также рейс из Бейрута, столицы Ливана – им рассчитывают вывезти из страны "наиболее уязвимые категории" граждан Франции из тех, которые желают покинуть страну.

Всего в регионе на момент начала боевых действий находились около 400 тысяч французов, включая тех, кто жил и работал в странах пребывания. Из них примерно 5000 сообщили МИД о желании уехать. 80% этих граждан сосредоточены в ОАЭ.

Первый репатриационный рейс для французов прибыл во Францию 4 марта, первый эвакуационный рейс Британии – 6 марта.

