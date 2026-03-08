Финляндия вернет еще 160 своих граждан с Ближнего Востока, Эстония – ожидает последние рейсы

Из Омана в воскресенье должен вылететь репатриационный рейс, организованный Финляндией для своих граждан, а в Эстонии ожидают прибытия двух последних репатриационных рейсов с Ближнего Востока.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам Yle и ERR.

В воскресенье 8 марта из столицы Омана Маската должен вылететь репатриационный рейс для финских граждан, организованный МИД Финляндии. Им смогут вернуться около 160 человек. Приоритет предоставляется семьям с детьми и другим уязвимым категориям.

Самолет ожидаемо вылетит в 16 часов и приземлится в аэропорту "Вантаа" возле Хельсинки в полночь.

Перед этим небольшое количество финнов вернулись репатриационным рейсом от МИД Швеции со 180 людьми на борту.

Эстония в воскресенье ожидает последние два из организованных МИД репатриационных рейсов, в дополнение к пяти, которые уже прибыли. Один вылетит из Дубая до конца утра, еще один – вечером. Следующих после них не планируют. Часть эстонских граждан будут возвращаться домой спецрейсами, которые организуют другие страны.

Как известно, с началом операции США и Израиля против Ирана, в ответ на которую Иран нанес удары по многим странам региона, на Ближнем Востоке застряли сотни тысяч граждан европейских стран.

Во Францию по состоянию на субботу вернулись 4300 человек из около 5000, которые выражали такое желание.

