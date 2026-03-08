Нацбанк предлагает Еврокомиссии стать независимым арбитром в деле похищенных Венгрией инкассаторов

Глава Национального банка Андрей Пышный считает, что Европейская комиссия могла бы выступить независимой стороной для объективного выяснения всех обстоятельств инцидента с похищением Венгрией украинских инкассаторов и валюты 5 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пышный написал в посте в Facebook в воскресенье.

Пишный сообщил, что Нацбанк ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы инцидент не остался без должной реакции.

Обращения будут адресованы руководству Европейского центрального банка, Центрального банка Австрии, генеральному директору Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, высокому представителю ЕС по вопросам внешней и безопасности политики и другим.

Европейские партнеры и институты, добавил Пышный, должны иметь возможность получить всю необходимую информацию и доступ к документам и сказать свое слово по поводу этой ситуации.

"Я отдельно хочу обратиться к венгерской стороне с просьбой поддержать инициированный нами независимый аудит. Например, Европейская комиссия могла бы выступить в качестве независимой третьей стороны для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств этого инцидента", – написал Пышный.

Он пообещал полное содействие со стороны Ощадбанка, если ЕК согласится.

Вечером 7 марта Ощадбанк опубликовал заявление, в котором требует от Венгрии вернуть инкассаторские автомобили и ценности, которые были незаконно захвачены. Речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Напомним, семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину из Венгрии вечером 6 марта.

