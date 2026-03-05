"Нормалізація агресора": глава МЗС Латвії обурена допуском РФ на Венеційську бієнале

Глава МЗС Латвії Байба Браже засудила рішення Венеційської бієнале дозволити Росії відкрити свій павільйон.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Міністерка зазначила, що вражена рішенням Венеціанської бієнале дозволити Росії відкрити свій павільйон.

"Росія не може бомбити Україну, вбивати цивільних і ходити по червоній доріжці Венеціанської бієнале. Це небезпечна нормалізація агресора. Доки Росія не припинить війну, не може бути ніякого "бізнесу як завжди", – заявила Браже.

Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну. Команда бієнале ще не прокоментувала відкриття павільйону.

Торік у листопаді у Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка з початку повномасштабної війни РФ проти України неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із пропутінськими музикантами.

А на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.