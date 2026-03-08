Сійярто знову бреше про "українську військову мафію" щодо захоплених угорцями грошей

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повторно безпідставно заявив, начебто гроші, які перевозили автомобілі Ощадбанку угорською територією, можуть належати "українській військовій мафії".

Про це Сійярто заявив у неділю на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Сійярто критично відреагував на недільний допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав Угорщину повернути валюту й золоті злитки, вилучені з інкасаторських автомобілів Ощадбанку після їх затримання 5 березня.

"Не слід обурюватися, а треба нарешті відповісти на прості запитання: чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах? Українці вже три дні не можуть відповісти на ці прості запитання, тому все сильніше зростає підозра, що це можуть бути гроші української військової мафії", – написав міністр закордонних справ Угорщини.

6 березня Сійярто вже заявляв про підозри Будапешта, нібито в автівках Ощадбанку везли "гроші української військової мафії".

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів повернулись в Україну з Угорщини ввечері 6 березня.

Детально про інцидент 5 березня, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву