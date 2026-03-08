Сийярто снова лжет об "украинской военной мафии" в отношении захваченных венграми денег

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто повторно безосновательно заявил, что деньги, которые перевозили автомобили Ощадбанка по венгерской территории, могут принадлежать "украинской военной мафии".

Об этом Сийярто заявил в воскресенье на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Сийярто критически отреагировал на воскресный пост в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который призвал Венгрию вернуть валюту и золотые слитки, изъятые из инкассаторских автомобилей Ощадбанка после их задержания 5 марта.

"Не следует возмущаться, а нужно наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они их потратили и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах? Украинцы уже три дня не могут ответить на эти простые вопросы, поэтому все сильнее растет подозрение, что это могут быть деньги украинской военной мафии", – написал министр иностранных дел Венгрии.

6 марта Сийярто уже заявлял о подозрениях Будапешта, якобы в автомобилях Ощадбанка везли "деньги украинской военной мафии".

Напомним, семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину из Венгрии вечером 6 марта.

Подробно об инциденте 5 марта, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву