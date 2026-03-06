Сійярто привиділись "гроші української військової мафії" у викрадених інкасаторських авто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо справи про перевезення готівки, оскільки Будапешт підозрює, що "йдеться про гроші української військової мафії".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє угорська державна агенція MTI.

Міністр повідомив, що Національна податкова та митна служба проводить розслідування за підозрою у "шокуючому злочині", оскільки в останні місяці українці нібито перевезли через Угорщину вражаючу кількість готівки та золота.

"З січня через Угорщину було перевезено загалом 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків", – повідомив Сійярто.

"У зв'язку з цим у нас є кілька серйозних питань. По-перше, це величезна сума готівки, і виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Якщо це справді трансакція між банками, то виникає питання, чому банки не здійснюють переказ між собою, чому потрібно перевозити таку велику суму готівки, до того ж через Угорщину", – продовжив він.

"Ці питання виникають насамперед тому, що ці грошові перевезення супроводжують люди, які мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами. Ми вимагаємо пояснення, чому українці перевозили таку величезну кількість готівки через Угорщину протягом останніх місяців. На що використовують ці гроші, чиї це гроші?" – запитав Сійярто.

Петер Сійярто наголосив, що вони вимагають пояснення і відповіді на питання, чи ці гроші тільки перевозять через Угорщину, чи іноді їх тут залишають, і чи, можливо, хтось в Угорщині використовує ці гроші, чи використовують їх тут в інтересах когось.

"Цілком закономірно постає питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії", – висловив він свою думку.

"Ми вимагаємо від української сторони негайних відповідей і пояснень на ці серйозні питання. Доки цього не відбудеться, угорські органи влади, звичайно, проведуть якомога ретельніше і глибше розслідування", – підсумував він.

У п’ятницю, 6 березня, Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів".

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.