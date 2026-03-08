В Пекине предвидят "большой год" в отношениях между США и Китаем

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду Пекина на успешный саммит между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который состоится в конце этого месяца.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Ван И высоко оценил "хорошие взаимоотношения" между Трампом и Си, которые, по его словам, создали "важную стратегическую гарантию" для отношений между США и Китаем.

Он также намекнул на возможность того, что саммит лидеров, который состоится 31 марта – 2 апреля, улучшит часто напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном.

"Этот год является большим годом для китайско-американских отношений", – заявил Ван И на пресс-конференции в рамках ежегодного заседания китайского парламента.

Китай хочет, чтобы 2026 год стал "знаменательным годом здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", добавил он.

Его комментарии свидетельствуют о том, что Пекин рассматривает предстоящий саммит как ключевой для поддержания торгового перемирия между США и Китаем после того, что Трамп назвал "удивительной встречей" с Си в Южной Корее в октябре.

Эта встреча привела к охлаждению торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которая продолжалась в течение большей части 2025 года.

Трамп согласился снизить уровень пошлин на китайский импорт в обмен на возобновление Китаем закупок американских сельскохозяйственных продуктов, таких как соя, и отмену Пекином ограничений на экспорт важных минералов.