У США підтвердили загибель ще одного військового під час операції проти Ірану

Новини — Понеділок, 9 березня 2026, 07:23 — Уляна Кричковська

Американський військовослужбовець помер від поранень, яких зазнав під час атаки Ірану на війська США у Саудівській Аравії 1 березня. 

Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Як зазначається, військовий отримав тяжкі поранення 1 березня під час одного з перших іранських ударів по американських позиціях на Близькому Сході. 

У Центральному командуванні збройних сил США не уточнили, у якому саме місці Саудівської Аравії стався цей напад і скільки ще людей було поранено. 

Ім'я загиблого не розголошують упродовж 24 годин після повідомлення родини.

Попередні шість військовослужбовців загинули 1 березня внаслідок удару іранського дрона по тимчасовому оперативному центру в цивільному порті Шуайба в Кувейті.

Телеканал CNN повідомляв, що в оточенні президента США Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану та вважають за краще якнайшвидше завершувати її.

Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що президент США  зобов'язаний надати американському народу та Конгресу "ясність" щодо операції в Ірані.

США Іран
